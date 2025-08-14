Gašić odgovorio Ponošu: „Kobre“ su i njega čuvale

Ministar odbrane Bratislav Gašić je, odgovarajući na provokativnu objavu Zdravka Ponoša, podvukao da su pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ sinoć u Novom Sadu bili na službenom zadatku obezbeđenja štićenog lica u skladu sa zakonom i da su njihovi postupci, uprkos očiglednoj životnoj ugroženosti, bili uzdržani i profesionalni, navodi se u saopštenju MOD-a. – Zahvaljujući Ponošu i njemu sličnima, koji neprestano u javnosti pozivaju na nasilje i