Vučić o 64 povređene pristalice SNS-a u Novom Sadu: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je izjavio da se u prostorijama SNS u Novom Sadu nalaze 64 povređene pristalice te stranke, i dodao da „za batinaše i hulgane neće biti milosti“.

Vučić je rekao i da se zasad zna da je 16 policajaca povređeno, od čega dvojica teže. „Večeras je teško veče za građane Srbije i ono što je važno to je da smo zahvaljujući mudrosti i trpeljivosti i strpljenju ogromong broja građana nekim čudom uspeli da sačuvamo mir“, rekao je Vučić na konferenciji u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. „Šezdesetčetiri građanina su povređena u prostorijama SNS u Novom Sadu. Do njih je stigla hitna pomoć. Ti ljudi