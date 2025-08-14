Ljubišić za Euronews o postupanju policije na protestima: "Nije bilo brutalnosti, uglavnom je blaga i tolerantna"

Euronews pre 34 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ljubišić za Euronews o postupanju policije na protestima: "Nije bilo brutalnosti, uglavnom je blaga i tolerantna"

Studenti u blokadi najavili su za večeras novo okupljanje sa porukom "Večeras pucate po šavovima".

Oni su apelovali na građane da, zbog bezbednosti svih učesnika, na protest ne dovode životinje niti decu. O svemu ovome za Euronews Srbija govorio je Nenad Ljubišić, predsednikom Strukovnog udruženja policije "Dr Rudolf Arčibald Rajs". Ljubišić je istakao da su policijski službenici deo naroda i da ne bi trebalo praviti podelu na "nas i njih". On je istakao da policija u Srbiji poseduje kapacitete da odgovori na sve bezbednosne izazove, ali da u praksi najčešće
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

Studenti uputili hitan apel građanima pred večerašnji protest (foto)

Studenti objavili spisak lokacija u Srbiji na kojima se održavaju protesti

Incidenti i sukobi na protestima: Ko je odgovoran i koji je način za izlazak iz društvene krize?

Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da na proteste ne idu deca

Kragujevac se pridružuje protestima: “Narod neće trpeti zlo”

Studenti u blokadi najavili novi protest za 19.30: „Večeras pucate po šavovima“ (VIDEO)

Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

Sukobi, nasilje pa i pucanj - Novi Sad kao Divlji zapad: Snimak svedoči da živimo scenario Jove Bakića

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

(BLOG) Novi protesti širom Srbije: Policija čuva prostorije SNS, Novosađani ispred BIA

