Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da na proteste ne idu deca

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da na proteste ne idu deca
Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da se na proteste ne dovode deca, ali i domaće životinje bez obzira, kako su napisali, „na njihovu veličinu“. Masovna okupljanja donose pojačanu buku, veliku gužvu i nepridvidive situacije koje mogu predstavljati rizik i izvor stresa za njih. Zajednička nam je odgovornost da čuvamo one koji su najosetljiviji – zato im pružimo zaštitu tako što ćemo ih ostaviti na bezbednom, poručuju studenti.
Ključne reči

Kragujevacstudentiekonomski fakultet

