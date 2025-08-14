Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da na proteste ne idu deca

Studenti u blokadi kragujevačkog Ekonomskog fakulteta apeluju da se na proteste ne dovode deca, ali i domaće životinje bez obzira, kako su napisali, „na njihovu veličinu“. Masovna okupljanja donose pojačanu buku, veliku gužvu i nepridvidive situacije koje mogu predstavljati rizik i izvor stresa za njih. Zajednička nam je odgovornost da čuvamo one koji su najosetljiviji – zato im pružimo zaštitu tako što ćemo ih ostaviti na bezbednom, poručuju studenti.