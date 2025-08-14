Studenti uputili hitan apel građanima pred večerašnji protest (foto)

Pravda pre 1 sat  |  Direktno.rs
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta uputili su apel građanima da na večerašnji protest iz bezbednosnih razloga ne dovode životinje niti decu.

- Poštovani sugrađani, zbog bezbednosti svih učesnika molimo vas da na protest ne dovodite životinje niti decu. Okupljanja ovog tipa podrazumevaju povećanu buku, gužvu i nepredvidive situacije koje mogu ugroziti njihovu sigurnost i izazvati stres. Naša je zajednička odgovornost da brinemo o najosetljivijima - napisali su studenti Pravnog na društvenim mrežama. Studenti su prethodno pozvali građane da izađu večeras na protest u 19.30 časova, poručivši: "Večeras
