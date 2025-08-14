Dačić: Javni red i mir u interesu svih građana Srbije

pre 1 sat
Dačić: Javni red i mir u interesu svih građana Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u interesu svih građana Srbije da se uspostave javni red i mir. „Mislim da svi treba da se raziđu i da se jednostavno uspostavi javni red i mir, što je u interesu svih građana i cele Srbije“, rekao je Dačić, prenelo njegovo ministarstvo u saopštenju.

On je dodao da osuđuje nasilje i zatražio od građana da poštuju zakon. „Mi osuđujemo nasilje, želim da zahvalim svim policajcima koji trpe sve ovih poslednjih nekoliko meseci. Policija se ne bavi politikom, policija obezbeđuje stabilan javni red i mir i molimo sve i tražimo od svih da poštuju zakon“, rekao je on. Dačić je rekao i da su večerašnji skupovi širom Srbije neprijavljini i da „predstavljaju opasnost po živote i imovinu“. „Svaki od tih skupova je
