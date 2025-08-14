Na graničnom prelazu Preševo sprečeno krijumčarenje zlatnog nakita

PREŠEVO Uprava carina u saradnji sa policijom sprečila je krijumčarenje zlatnog nakita na graničnom prelazu Preševo.

Radi se o neprijavljenom zlatnom nakitu, težine skoro pola kilograma, vrednosti 2,5 miliona dinara. Detaljnom kontrolom vozila utvrđeno je da se u prtljagu nalaze dve kutije toaletne vode u kojima je bio saktiven zlatni nakit od 14 karata. Pravosnažnom presudom vozač je kažnjen sa 60.000 dinara i trajnim oduzimanjem nakita. (kraj) SK/LJS