Pokušao preko Preševa da prošvercuje nakit u kutijama toaletne vode: Zaplena od 2,5 miliona dinara

Radio 021 pre 50 minuta  |  021.rs
Pokušao preko Preševa da prošvercuje nakit u kutijama toaletne vode: Zaplena od 2,5 miliona dinara

Muškarac je na graničnom prelazu Preševo pokušao da prošvercuje gotovo pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara.

Vozač je nakit pokušao da sakrije u kutijama toaletne vode i da tako izbegne oduzimanje nakita. Službenici carine su u saradnji sa policijom 10. avgusta otkrili i sprečili pokušaj krijumčarenja pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita. Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna od 60.000 dinara. Pored novčane kazne izrečena je i mera trajnog oduzimanja robe.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Zaplena zlata na Preševu: Pokušaj krijumčarenja pola kilograma nakita

Zaplena zlata na Preševu: Pokušaj krijumčarenja pola kilograma nakita

Serbian News Media pre 1 sat
Carina: Na graničnom prelazu pronađen zlatni nakit vredan 2,5 miliona dinara

Carina: Na graničnom prelazu pronađen zlatni nakit vredan 2,5 miliona dinara

N1 Info pre 1 sat
Carinici sprečili krijumčarenje zlatnog nakita

Carinici sprečili krijumčarenje zlatnog nakita

Forbes pre 1 sat
Na graničnom prelazu Preševo sprečen pokušaj krijumčarenja skoro pola kilograma zlata

Na graničnom prelazu Preševo sprečen pokušaj krijumčarenja skoro pola kilograma zlata

RTV pre 2 sata
Pokušao da prošvercuje pola kilograma zlata, uhvaćen na GP Preševo

Pokušao da prošvercuje pola kilograma zlata, uhvaćen na GP Preševo

Bujanovačke pre 1 sat
Krijumčario nakit vredan preko 2,5 miliona dinara u kutijama toaletne vode

Krijumčario nakit vredan preko 2,5 miliona dinara u kutijama toaletne vode

Jugmedia pre 2 sata
Krijumčario zlato u vrednosi oko 2,5 miliona dinara

Krijumčario zlato u vrednosi oko 2,5 miliona dinara

Stav.life pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Preševo

Regioni, najnovije vesti »

TočakRock festival 24. avgusta u Vražogrncu

TočakRock festival 24. avgusta u Vražogrncu

Ist media pre 10 minuta
Obilne ponude za prodaju i otkup knjiga

Obilne ponude za prodaju i otkup knjiga

RTK pre 15 minuta
TRADICIONALNI PIROTSKI VAŠAR OD 28. AVGUSTA – BEZ POSKUPLJENJA, ZABRANJENA PRODAJA ŽIVOTINJA

TRADICIONALNI PIROTSKI VAŠAR OD 28. AVGUSTA – BEZ POSKUPLJENJA, ZABRANJENA PRODAJA ŽIVOTINJA

Pirotske vesti pre 15 minuta
U subotu Skokovi sa starog železničkog mosta (VIDEO)

U subotu Skokovi sa starog železničkog mosta (VIDEO)

Zoom UE pre 15 minuta
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra u GKC-u

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra u GKC-u

Zoom UE pre 5 minuta