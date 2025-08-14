Pokušao preko Preševa da prošvercuje nakit u kutijama toaletne vode: Zaplena od 2,5 miliona dinara

Muškarac je na graničnom prelazu Preševo pokušao da prošvercuje gotovo pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara.

Vozač je nakit pokušao da sakrije u kutijama toaletne vode i da tako izbegne oduzimanje nakita. Službenici carine su u saradnji sa policijom 10. avgusta otkrili i sprečili pokušaj krijumčarenja pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita. Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna od 60.000 dinara. Pored novčane kazne izrečena je i mera trajnog oduzimanja robe.