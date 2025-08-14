Ovaj grad u Srbiji je bio najtopliji u podne: Danas na snazi crveni meteo-alarm, a od vikenda preokret

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je podatke prema kojima je danas u podne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmerena temperatura od 34 stepena.

Najsvežije je na Kopaoniku, gde je tačno u podne zabeležen 21 stepen. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu je zabeleženo 33 stepena. U Vranju, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Valjevu i na Paliću je 32 stepena. Takođe, u Beogradu je izmerena ista temperatura u 12 časova. Prema vremenskoj prognozi, danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće od 34