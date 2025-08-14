Istraživanje: Manje Amerikanaca nego pre kaže da pije alkoholna pića

Manje Amerikanca pije alkoholna pića usred rastućeg uverenja da čak i umerena konzumacija alkohola predstavlja zdravstveni rizik, pokazala je anketa Galupa objavljena u sredu.

Rekordno visok procenat odraslih u SAD, 53 odsto, sada kaže da je umereno pijenje loše po njihovo zdravlje, dok ih je 2015. godine bilo skoro upola manje - 28 odsto. Porast sumnje u alkohol, uglavnom je među mladim odraslima - ta starosna grupa smatra da pijenje "jednog ili dva pića dnevno" može izazvati zdravstvene opasnosti, ali i stariji odrasli sada sve više misle da je rizično i umereno pijenje. Kako raste zabrinutost zbog uticaja na zdravlje, sve manje