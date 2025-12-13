Danas se slavi Sveti Andrej Prvozvani – iscelitelj po kome je nazvan Andrejin krst

Danas se slavi Sveti Andrej Prvozvani – iscelitelj po kome je nazvan Andrejin krst

Srpska pravoslavna crkva danas, 13. decembra, obeležava Svetog Andreja, prvog Hristovog apostola i sledbenika, po kome je dobio naziv Prvozvani.

On je zbog svoje odanosti hrišćanskoj veri stradao na krstu u 62. godini. Sveti Andrej se takođe slavi i kao krsna slava. Sveti Andrej bio je stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Svetog Jovana Krstitelja. Bio je apostol Carigrada i Rusije, patron Ruskog carstva i carske porodice Romanovih, piše rts.rs. Jevanđelje je propovedao u Vizantiji i Trakiji, u dunavskim zemljama, oko Crnog mora, u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde je stradao. Svojim čudesnim moćima
