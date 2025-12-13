Srbi danas slave velikog svetitelja Mnogima je krsna slava, post je obavezan a jedna stvar je strogo zabranjena

Alo pre 3 sata
Srbi danas slave velikog svetitelja Mnogima je krsna slava, post je obavezan a jedna stvar je strogo zabranjena

Srpska pravoslavna crkva danas, 13. decembra, obeležava Svetog Andreja, prvog Hristovog apostola i sledbenika, po kome je dobio naziv Prvozvani. On je zbog svoje odanosti hrišćanskoj veri stradao na krstu u 62. godini. Sveti Andrej se takođe slavi i kao krsna slava

Sveti Andrej bio je stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Svetog Jovana Krstitelja. Bio je apostol Carigrada i Rusije, patron Ruskog carstva i carske porodice Romanovih. Jevanđelje je propovedao u Vizantiji i Trakiji, u dunavskim zemljama, oko Crnog mora, u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde je stradao. Svojim čudesnim moćima iscelio je mnoge bolesne, koji su često potom prihvatali hrišćanstvo. Zbog toga je, po naređenju tadašnjeg namesnika, Sveti Andrej razapet
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

RTK pre 23 minuta
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Andreja, prvog sledbenika Hristovog

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Andreja, prvog sledbenika Hristovog

RTV pre 1 sat
Danas se proslavlja Sveti apostol Andrej Prvozvani, brat Svetog Petra i prvi pozvani učenik Gospodnji Sveti apostol Andrej…

Danas se proslavlja Sveti apostol Andrej Prvozvani, brat Svetog Petra i prvi pozvani učenik Gospodnji Sveti apostol Andrej Prvozvani

Volim Zrenjanin pre 3 sata
Danas je sveti Andrej Prvozvani, a evo zašto ga zovu Mečkin dan

Danas je sveti Andrej Prvozvani, a evo zašto ga zovu Mečkin dan

Nova pre 3 sata
Danas se slavi Sveti Andrej Prvozvani – iscelitelj po kome je nazvan Andrejin krst

Danas se slavi Sveti Andrej Prvozvani – iscelitelj po kome je nazvan Andrejin krst

Danas pre 4 sati
Slavimo Svetog apostola Andreja Prvozvanog: Priprema se posna trpezu i poštuju važni običaji

Slavimo Svetog apostola Andreja Prvozvanog: Priprema se posna trpezu i poštuju važni običaji

Mondo pre 3 sata
Ovo danas nikako ne smete raditi ako ste iz Šumadije! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Ovo danas nikako ne smete raditi ako ste iz Šumadije! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaRusija

Društvo, najnovije vesti »

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Danas pre 8 minuta
Škola za bogove i superjunake

Škola za bogove i superjunake

Peščanik pre 33 minuta
Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Radio 021 pre 33 minuta
Učenici Pete gimnazije odgovorili Danki Nešović na optužbe da je škola u haotičnom stanju: „Umesto da nas vrati u našu školu…

Učenici Pete gimnazije odgovorili Danki Nešović na optužbe da je škola u haotičnom stanju: „Umesto da nas vrati u našu školu, ona provodi vreme na režimskim televizijama i laže“

Nova pre 8 minuta
Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

RTK pre 23 minuta