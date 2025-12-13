Niska oblačnost i magla – temperatura do sedam stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 57 minuta
Niska oblačnost i magla – temperatura do sedam stepeni

Pretežno sunčano vreme u brdsko - planinskim predelima.

Najviša temperatura do sedam stepeni. Ponegde slab mraz ujutru, a tokom dana u većini mesta od četiri stepena do sedam stepeni. Pretežno sunčano vreme u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, uz temperaturu do 12 stepeni. I u nedelju se očekuje maglovito i tmurno vreme, uz lokalnu pojavu sipeće kiše, sa temperaturom do 11 stepeni. Nervoza i pospanost kod meteoropata Biometeorološke prilike mogu imati
