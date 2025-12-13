Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vreme u Srbiji će sutra biti oblačno i maglovito sa lokalnom sipećom kišom, a na planinama, jugu zemlje, Negotinskoj i Timočkoj Krajini sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, a na istoku slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do dva, a najviša dnevna od tri do 10 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti maglovito i tmurno sa lokalnom sipećom kišom. Duvaće slab i umeren promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od minus jedan stepen do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko tri stepena. Početkom sledeće nedelje očekuje se magla tokom
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Temperatura pada na -8°C! Počinje smrzavanje, a onda preokret usred decembra

Alo pre 36 minuta
Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Radio 021 pre 2 sata
Vremenska prognoza za nedelju: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vremenska prognoza za nedelju: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Danas pre 2 sata
Tmurno i maglovito u Kragujevcu

Tmurno i maglovito u Kragujevcu

RTK pre 2 sata
Vreme danas: Magla i niska oblačnost, do 12 stepeni

Vreme danas: Magla i niska oblačnost, do 12 stepeni

Vesti online pre 2 sata
Magla i niska oblačnost – temperatura do sedam stepeni

Magla i niska oblačnost – temperatura do sedam stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozavremeprognoza

Društvo, najnovije vesti »

Novo doba

Novo doba

Danas pre 1 minut
Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Pravda pre 6 minuta
Najlepše posne torte: 5 proverenih recepata za koje će se tražiti parče više

Najlepše posne torte: 5 proverenih recepata za koje će se tražiti parče više

Danas pre 6 minuta
„Džonson i Džonson“ mora da isplati 40 miliona dolara ženama koje tvrde da je talk kriv za rak

„Džonson i Džonson“ mora da isplati 40 miliona dolara ženama koje tvrde da je talk kriv za rak

Sputnik pre 0 minuta
Javna rasprava o Prostornom planu u Nišu: Građani protiv rudnika, član gradskog veća rekao da neće biti nikakvog kopanja

Javna rasprava o Prostornom planu u Nišu: Građani protiv rudnika, član gradskog veća rekao da neće biti nikakvog kopanja

Danas pre 6 minuta