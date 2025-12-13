Tiha eskalacija: Pomor srpske omladine - digitalno zlo!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštio je danas da više od 90 odsto dece koristi internet, a da je sedam od 10 mladih doživelo neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn i apelovalo da se digitalno nasilje prijavi da bi se sprečile posledice.

"Ako primetite digitalno nasilje – reagujte. Ne delite, osudite, prijavite. Jedna prijava može sprečiti posledice", poručuju iz MUP-a. Oni upozoravaju da se od klasičnog nasilja može udaljiti, ali da u digitalnom prostoru granica nema. "Statistika pokazuje da više od 90 odsto dece koristi internet, a sedam od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima", naveo je MUP u objavi na Instagram