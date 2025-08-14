Sukobi, nasilje pa i pucanj - Novi Sad kao Divlji zapad: Snimak svedoči da živimo scenario Jove Bakića

Građanskog rata neće biti - to kaže predsednik Aleksandar Vučić, ali je poslednjih dana nasilje na ulicama eskaliralo.

U više gradova u Srbiji juče su sukobili demonstranti i pristalice Srpske napredne stranke - povređenih je na obe strane. Naprednjaci su juče ponovili scenario iz Vrbasa, gađajući okupljene svom mogućom pirotehnikom. Nosili su motke i letve, ali nisu bili jedini. Slika Srbije u malom. Na jednoj strani simpatizeri vlasti okupljeni u takozvanom Ćacilendu. Na drugoj - demonstranti koji žele smenu vlasti na izborima. Između njih tri kordona policije. Uzvici, "Aco