Vrhovno javno tužilaštvo pozvalo nadležna tužilaštva da primene ovlašćenja

Javno tužilaštvo Republike Srbije saopštilo je da sa posebnom pažnjom prati događaje tokom kojih je u noći između 13. i 14. avgusta došlo do težeg narušavanja javnog reda i mira u više gradova, kao i napada na i povređivanja policijskih službenika.

Republičko javno tužilaštvo je pozvalo sva nadležna tužilaštva da u potpunosti primene svoja ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju javnog reda i mira. “Vrhovno javno tužilaštvo poziva sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da bez izuzetka u potpunosti primene sva svoja zakonom poverena ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju normalnog poretka funkcionisanja javnog reda i mira u bilo kom delu Republike Srbije”, navodi se u saopštenju