Naslovi.ai pre 43 minuta
Tramp i Putin na Aljasci: Pripreme, ciljevi i simbolika samita o Ukrajini

Samit Trampa i Putina fokusiran je na prekid vatre i mirovni sporazum, uz diplomatske pripreme i simboliku Aljaske kao nekadašnjeg ruskog teritorija.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci sa ciljem postizanja prekida vatre i procene mogućnosti sveobuhvatnog mirovnog sporazuma u Ukrajini. Tramp je to istakao u razgovorima sa Zelenskim i evropskim liderima. Telegraf Danas Danas Telegraf

Evropski lideri i Zelenski su u virtuelnom sastanku sa Trampom izrazili stav da Ukrajina mora biti deo pregovaračkog procesa, a SAD su spremne da pruže bezbednosne garancije Ukrajini pod određenim uslovima. Blic Večernje novosti Mondo Euronews

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao u London gde se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, dan pre samita Trampa i Putina, što ukazuje na intenzivne diplomatske pripreme. Tokom "produktivnog sastanka" razgovarano je detaljno o mogućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje bi mogle doprineti trajnom miru ako SAD izvrše pritisak na Rusiju da prekine sukob. B92 RTV Alo B92

Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izrazio je optimizam uoči samita, ističući da je svaki razgovor važan za uspostavljanje mira, ali je naglasio snažan zahtev za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Beta

Predsednik Rusije Vladimir Putin je uoči samita održao sastanak sa najvišim rukovodstvom zemlje i predstavnicima vlade i administracije, pripremajući se za razgovore sa Trampom. Sputnik Večernje novosti

Putin je izjavio da administracija Donalda Trampa ulaže energične i iskrene napore da okonča sukob u Ukrajini i postigne sporazume u interesu svih strana. Sputnik Vesti online

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je da je diplomatija i pregovori prioritet predsednika Trampa u rešavanju sukoba, ali da postoje i drugi instrumenti, uključujući moguće nove sankcije, koje će biti primenjene ako bude potrebno. Vesti online Sputnik

Samit na Aljasci ima i simboličnu težinu jer je Aljaska nekada bila ruski posed, što dodatno jača Putinov imidž. Sastanak je ocenjen kao diplomatska pobeda za Rusiju i potencijalni početak budućih razgovora o okončanju sukoba. Euronews Serbian News Media

Tramp je pokazao rastuće nezadovoljstvo Putinom zbog odbijanja prekida vatre, a ukrajinski predsednik Zelenski i evropski lideri ističu da bilo kakve odluke bez Ukrajine neće doneti mir. B92 NIN Telegraf

Tramp je nedavno izazvao pažnju izjavom da ide u Rusiju, što je izazvalo reakcije medija, ali Aljaska je zaista nekada bila ruski posed. Bloomberg Adria

