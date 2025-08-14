Vremenska prognoza za Srbiju: Sunčano i veoma toplo vreme sa umerenim naoblačenjem na jugu

Naslovi.ai pre 48 minuta

Danas u Srbiji pretežno sunčano i tropski toplo, uz umerene oblake na jugu i jugoistoku, vetar povremeno jak na jugu Banata i donjem Podunavlju.

U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni, dok će u Beogradu biti do 36 stepeni. Kasno posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje očekuje se umereno oblačno vreme, bez padavina. Beta Telegraf RTS

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 23 stepena. Alo Dnevnik Glas juga

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteo alarm za Pomoravlje, jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju zbog ekstremno visokih temperatura, dok je za ostatak zemlje na snazi žuti alarm. Toplotni talas trajaće do subote, a od nedelje se očekuje pad temperature. NIN Blic Alo