VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo, uz umeren vetar

Nedeljnik pre 3 sata
VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo, uz umeren vetar

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 34 do 38 stepeni. U Beogradu će biti takođe sunčano i veoma toplo uz umeren jugoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura biće oko 23, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

Još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata
(Mapa): Užarena Evropa jedva čeka "polarnu invaziju" da odahne od vrućina, a u Srbiji - pakao bez predaha! Prognoza koju čitaš…

(Mapa): Užarena Evropa jedva čeka "polarnu invaziju" da odahne od vrućina, a u Srbiji - pakao bez predaha! Prognoza koju čitaš i znojiš se

Blic pre 3 sata
Rekordne vrućine u Srbiji, Niš danas na 37°C – upozorenje na ekstreman rizik od požara

Rekordne vrućine u Srbiji, Niš danas na 37°C – upozorenje na ekstreman rizik od požara

Glas juga pre 3 sata
Sunce prži, RHMZ izneo niz hitnih upozorenja, temperatura i do 38°C: Objavili i jednu važnu informaciju

Sunce prži, RHMZ izneo niz hitnih upozorenja, temperatura i do 38°C: Objavili i jednu važnu informaciju

Telegraf pre 3 sata
Vreme danas: Sunčano i veoma toplo, posle podne stiže naoblačenje

Vreme danas: Sunčano i veoma toplo, posle podne stiže naoblačenje

Vesti online pre 5 sati
Tri dela Srbije u crvenom! Gore alarmi, RHMZ izdao upozorenje na jednu vrlo opasnu pojavu

Tri dela Srbije u crvenom! Gore alarmi, RHMZ izdao upozorenje na jednu vrlo opasnu pojavu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od svoje sugrađanke, ali kraće uživa u penziji

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od svoje sugrađanke, ali kraće uživa u penziji

Forbes pre 4 minuta
Aktivistkinja: Deo novca iz plana za odbranu EU treba da ide za borbu protiv ruske propagande

Aktivistkinja: Deo novca iz plana za odbranu EU treba da ide za borbu protiv ruske propagande

Beta pre 10 minuta
Prosečan Nemac više radi i zarađuje od sugrađanke ali kraće uživa u penziji

Prosečan Nemac više radi i zarađuje od sugrađanke ali kraće uživa u penziji

Beta pre 10 minuta
Pucnjava na protestu opasan čin

Pucnjava na protestu opasan čin

Vesti online pre 5 minuta
KUD „Uroš Predić“ organizuje u Orlovatu humanitarni koncert za pomoć Nataši Narančić

KUD „Uroš Predić“ organizuje u Orlovatu humanitarni koncert za pomoć Nataši Narančić

Zrenjaninski pre 0 minuta