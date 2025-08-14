VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo, uz umeren vetar

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 34 do 38 stepeni. U Beogradu će biti takođe sunčano i veoma toplo uz umeren jugoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura biće oko 23, a najviša dnevna oko 36 stepeni.