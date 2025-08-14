Sunce prži, RHMZ izneo niz hitnih upozorenja, temperatura i do 38°C: Objavili i jednu važnu informaciju
Upozorenje za Beograd
Do subote će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 °C, saopštio je RHMZ. Ipak, stiže i jedna važna informacija. Nakon ovog toplotnog talasa, očekuje se i manji pad temperature i to već u nedelju i početkom sledeće sedmice. Tada će naјviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 °C. Do subote, 16.08. u Beogradu će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 °C. Rhmz izdao je upozorenje na moguće požare