Dačić: Osoba sa pištoljem u NS je zastavnik vojske a ne pristalica SNS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da osoba, koja je ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu potegla pištolj, tokom sukoba pristalica SNS-a i građana, zastavnik Vojske Srbije i da je navodno bio „na službenom zadatku obezbeđivanja štićene ličnosti“.

Kako je objavio N1, Dačić je u uključenju u program TV Informer tokom noći rekao kako hoće da demantuje navode da je „neko iz grupe pristalica SNS-a potegao pištolj“. U ovom napadu je pretila opasnost da se čak izgube i ljudski životi, čovek koji je u skladu sa zakonom upotrebio, odnosno ne upotrebio, nego imao sa sobom, službeno oružje, zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je pritom sam teško povređen. Da on nije svoj službeni pištolj izvadio i da ga