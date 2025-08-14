Dačić: Osoba sa pištoljem u NS je zastavnik vojske a ne pristalica SNS

Nedeljnik pre 2 sata
Dačić: Osoba sa pištoljem u NS je zastavnik vojske a ne pristalica SNS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da osoba, koja je ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu potegla pištolj, tokom sukoba pristalica SNS-a i građana, zastavnik Vojske Srbije i da je navodno bio „na službenom zadatku obezbeđivanja štićene ličnosti“.

Kako je objavio N1, Dačić je u uključenju u program TV Informer tokom noći rekao kako hoće da demantuje navode da je „neko iz grupe pristalica SNS-a potegao pištolj“. U ovom napadu je pretila opasnost da se čak izgube i ljudski životi, čovek koji je u skladu sa zakonom upotrebio, odnosno ne upotrebio, nego imao sa sobom, službeno oružje, zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je pritom sam teško povređen. Da on nije svoj službeni pištolj izvadio i da ga
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Protest u Sremskoj Mitrovici

Protest u Sremskoj Mitrovici

Ozon pre 1 sat
Dačić o muškarcu koji je ispred prostorija SNS u Novom Sadu potegao pištolj: Zastavnik vojske na zadatku

Dačić o muškarcu koji je ispred prostorija SNS u Novom Sadu potegao pištolj: Zastavnik vojske na zadatku

Radio 021 pre 3 sata
Dačić o osobi sa pištoljem ispred SNS: Radi se o zastavniku Vojske Srbije, bio na službenom zadatku

Dačić o osobi sa pištoljem ispred SNS: Radi se o zastavniku Vojske Srbije, bio na službenom zadatku

Danas pre 3 sata
Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili…

Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili ugroženi" (video)

Blic pre 8 sati
Demonstranti zapalili prostorije, pa napali pristalice SNS-a; Dačić: Pripadnik Vojske u skladu sa zakonom izvukao oružje

Demonstranti zapalili prostorije, pa napali pristalice SNS-a; Dačić: Pripadnik Vojske u skladu sa zakonom izvukao oružje

Euronews pre 8 sati
Čovek sa pištoljem u Novom Sadu, studenti podelili video (FOTO, VIDEO)

Čovek sa pištoljem u Novom Sadu, studenti podelili video (FOTO, VIDEO)

Novi magazin pre 8 sati
Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Sputnik pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NSIvica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaSNSVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Macut pozvao na smirivanje tenzija: Država će preduzeti sve mere da obezbedi mir i javni red

Macut pozvao na smirivanje tenzija: Država će preduzeti sve mere da obezbedi mir i javni red

N1 Info pre 10 minuta
"Država će obezbediti mir": Macut: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje

"Država će obezbediti mir": Macut: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje

Blic pre 11 minuta
"Povređeno je mnogo građana i policajaca": Obratio se Dačić: Sprovedeno nasilje u više gardova

"Povređeno je mnogo građana i policajaca": Obratio se Dačić: Sprovedeno nasilje u više gardova

Blic pre 10 minuta
"Pokušali su da nas zapale i ubiju u prostorijama": Vučević o neredima: "Da metak nije ispaljen, nisam siguran da bismo…

"Pokušali su da nas zapale i ubiju u prostorijama": Vučević o neredima: "Da metak nije ispaljen, nisam siguran da bismo preživeli"

Blic pre 11 minuta
Vučević: Blokaderi u Novom Sadu pokušali da ubiju pristalice SNS a ne da zapale prostorije

Vučević: Blokaderi u Novom Sadu pokušali da ubiju pristalice SNS a ne da zapale prostorije

NIN pre 10 minuta