Demonstranti zapalili prostorije, pa napali pristalice SNS-a; Dačić: Pripadnik Vojske u skladu sa zakonom izvukao oružje

Tokom neprijavljenog protesta u Novom Sadu grupa demonstranata zapalila je prostorije Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja.

Kako se vidi na snimku, posle paljenja demonstranti su motkama napali pristalice SNS-a koji su pokušali da napuste zapaljene prostorije. Ministar policije Ivica Dačić je izjavio da je tom prilikom pretila opasnost po život svim okupljenim i da je pripadnik Vojske Srbije, koji je bio u svojstvu zaštite štićenog lica, u skladu sa zakonom izvukao službeno oružje. Prema njegovim rečima, taj pripadnik srpske vojske je zadobio teške telesne povrede. Novi Sad - zapaljene