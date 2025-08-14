Demonstranti zapalili prostorije, pa napali pristalice SNS-a; Dačić: Pripadnik Vojske u skladu sa zakonom izvukao oružje

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Demonstranti zapalili prostorije, pa napali pristalice SNS-a; Dačić: Pripadnik Vojske u skladu sa zakonom izvukao oružje

Tokom neprijavljenog protesta u Novom Sadu grupa demonstranata zapalila je prostorije Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja.

Kako se vidi na snimku, posle paljenja demonstranti su motkama napali pristalice SNS-a koji su pokušali da napuste zapaljene prostorije. Ministar policije Ivica Dačić je izjavio da je tom prilikom pretila opasnost po život svim okupljenim i da je pripadnik Vojske Srbije, koji je bio u svojstvu zaštite štićenog lica, u skladu sa zakonom izvukao službeno oružje. Prema njegovim rečima, taj pripadnik srpske vojske je zadobio teške telesne povrede. Novi Sad - zapaljene
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili…

Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili ugroženi" (video)

Blic pre 2 sata
Čovek sa pištoljem u Novom Sadu, studenti podelili video (FOTO, VIDEO)

Čovek sa pištoljem u Novom Sadu, studenti podelili video (FOTO, VIDEO)

Novi magazin pre 2 sata
Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Sputnik pre 3 sata
Prevoznik Jaćimović ponovo u žiži nakon nereda u Novom Sadu (video)

Prevoznik Jaćimović ponovo u žiži nakon nereda u Novom Sadu (video)

Politika pre 3 sata
Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Danas pre 6 sati
"Policija je morala da interveniše": Oglasio se Dačić: "u Novom Sadu je došlo do masovnog napada"

"Policija je morala da interveniše": Oglasio se Dačić: "u Novom Sadu je došlo do masovnog napada"

Blic pre 6 sati
Ko je odgovoran za eskalaciju nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Ko je odgovoran za eskalaciju nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadSrpska napredna strankaSNSVojska SrbijeprotestBezbednost

Politika, najnovije vesti »

Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili…

Dačić otkrio ko je čovek sa pištoljem u Novom Sadu: "Da nije izvadio službeno oružje, siguran sam da bi mnogi životi bili ugroženi" (video)

Blic pre 2 sata
Vučić o 64 povređene pristalice SNS-a u Novom Sadu: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić o 64 povređene pristalice SNS-a u Novom Sadu: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Danas pre 2 sata
Zapaljene prostorije SNS u Novom Sadu: Vatrogasci posle ponoći izašli na teren u Bulevaru oslobođenja

Zapaljene prostorije SNS u Novom Sadu: Vatrogasci posle ponoći izašli na teren u Bulevaru oslobođenja

Blic pre 2 sata
(VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu muškarac…

(VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu muškarac sa pištoljem, okršaji građana i pristalica SNS, u Nišu pretučen student

Danas pre 2 sata
Neredi na ulicama Beograda i Novog Sada, protesti širom Srbije

Neredi na ulicama Beograda i Novog Sada, protesti širom Srbije

BBC News pre 2 sata