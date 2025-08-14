Stanje sa požarima u Podgorici „mnogo bolje“, aktivni požari u drugim mestima

Nedeljnik pre 52 minuta
Stanje sa požarima u Podgorici „mnogo bolje", aktivni požari u drugim mestima
Stanje sa požarima u Podgorici danas je „mnogo bolje“ i na teritoriji glavnog grada Crne Gore nema novih požara, saopštio je načelnik lokalne jedinice za zaštitu i spašavanje Vojin Vojinović. „Dobra stvar je da nema novih požara“ kazao je Vojinović na konferenciji za medije i naveo da su i dalje aktivni požari koji su izbili prethodnih dana u velikom broju sela u okolini Podgorice. U ovom trenutku nema evakuisanih osoba od požara, ali je nekoliko objekata
