Zelenski se u Londonu sastao sa Starmerom pred samit Trampa i Putina

Britanski premijer Kir Starmer ugostio je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog danas u Londonu, čime je pokazao britansku podršku Ukrajini, dan uoči samita američkog i ruskog lidera na Aljasci.

AP piše da su se njih dvojica zagrlili pri dolasku i odlasku Zelenskog u Dauning strit 10, ali da nisu davali komentare. Dan pre Zelenski je sa evropskim zvaničnicima iz Berlina onlajn razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Nakon toga su saopštili da ih je Tramp uverio da će mu prioritet biti pokušaj postizanja prekida vatre u Ukrajini kada se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sutra u Enkoridžu. Međutim zabrinuti su da će tokom tog