Mediji: Policija hapsi učesnike protesta u Vrbasu

Najmanje tri osobe uhapšene su u Vrbasu, nekoliko sati uoči protesta na koji su studenti pozvali u tom gradu.

Kako saznaje N1, u toku su hapšenja građana koji su učestvovali na studentskom protestu u tom mestu u utorak, kada je došlo do nereda, nakon što su pristalice SNS-a gaðale graðane pirotehnikom, kamenicama i drugim predmetima. Meštani kažu da se tokom čitavog dana pristalice SNS-a okupljaju u stranačkom štabu u Vrbasu, te da su u prostorije stranke unosili kutije nepoznatog sadržaja. Počelo hapšenje po Vrbasu uz interventnu... Uhapšen je Vukašin Vujičić član DS