Mediji: Policija hapsi učesnike protesta u Vrbasu

Novi magazin pre 1 sat  |  N1
Mediji: Policija hapsi učesnike protesta u Vrbasu

Najmanje tri osobe uhapšene su u Vrbasu, nekoliko sati uoči protesta na koji su studenti pozvali u tom gradu.

Kako saznaje N1, u toku su hapšenja građana koji su učestvovali na studentskom protestu u tom mestu u utorak, kada je došlo do nereda, nakon što su pristalice SNS-a gaðale graðane pirotehnikom, kamenicama i drugim predmetima. Meštani kažu da se tokom čitavog dana pristalice SNS-a okupljaju u stranačkom štabu u Vrbasu, te da su u prostorije stranke unosili kutije nepoznatog sadržaja. Počelo hapšenje po Vrbasu uz interventnu... Uhapšen je Vukašin Vujičić član DS
(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom…

(BLOG) Studenti pozvali građane na nove proteste, skupovi za večeras zakazani u Beogradu, Novom Sadu i još 28 lokacija širom Srbije

N1 Info pre 51 minuta
Studenti objavili spisak lokacija u Srbiji na kojima se održavaju protesti

Studenti objavili spisak lokacija u Srbiji na kojima se održavaju protesti

N1 Info pre 51 minuta
Gašić: Kobre nisu čuvale prostorije SNS već štićeno lice u skladu sa zakonom

Gašić: Kobre nisu čuvale prostorije SNS već štićeno lice u skladu sa zakonom

N1 Info pre 11 minuta
DS: Naš član uhapšen u Vrbasu zbog učešća na mirnom protestu

DS: Naš član uhapšen u Vrbasu zbog učešća na mirnom protestu

N1 Info pre 40 minuta
Studenti u blokadi najavili nove akcije u više gradova: Večeras pucate po šavovima

Studenti u blokadi najavili nove akcije u više gradova: Večeras pucate po šavovima

Beta pre 21 minuta