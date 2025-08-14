POČEO GOSPOJINSKI POST: Dve nedelje duhovne pripreme pred praznik Uspenja Presvete Bogorodice

Danas počinje Gospojinski post, najkraći od četiri velika godišnja posta u pravoslavlju, koji traje od 14. do 28. avgusta.

Ovaj post posvećen je duhovnoj pripremi uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Gospojinski post se smatra strožijim od Božićnog i Apostolskog. Pravoslavni vernici ga poste „na vodi“ svih dana, osim subotom i nedeljom, kada je dozvoljeno ulje i vino. Jedini izuzetak je praznik Preobraženja Gospodnjeg, kada se, bez obzira na dan u nedelji, može jesti riba, vino i ulje. Ukoliko Preobraženje padne u sredu ili petak, vernici i tada poste, ali tog dana jedu ribu i
