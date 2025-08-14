Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje IDF

Politika pre 10 minuta
Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje IDF

Palestinski militantni pokret Hamas izrazio je spremnost da povuče svoje borce iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje izraelskih trupa na dogovorene tačke, preneo je TV kanal Al Arabija pozivajući se na neimenovane, dobro obaveštene izvore.

U izveštaju se navodi se da je delegacija Hamasa u Kairu prenela egipatskim posrednicima svoje predloge za mogući sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gazi. „Hamas je izrazio spremnost da povuče svoje borce u zamenu za povlačenje Izraela na dogovorene tačke, naglašavajući svoju posvećenost očuvanju života talaca”, rekli su izvori TV kanala Al Arabija. Prema njihovim rečima, pokret je zahtevao pisani sporazum sa Izraelom koji bi uključivao međunarodne garancije da će
