Studenti u blokadi objavili lokacije večerašnjih okupljanja: Od Novog Sada do Kačareva

Studenti u blokadi objavili lokacije večerašnjih okupljanja: Od Novog Sada do Kačareva

Studenti u blokadi najavili su za večeras nova protestna okupljanja, koja će pod sloganom "Večeras pucate po šavovima" početi u više gradova u periodu između 19.30 i 21 časa.

Studenti u blokadi objavili su na Instagramu da će okupljanja u Beogradu u 19.30 biti kod zgrade Generalštaba, u kružnom toku kod Opštine Novi Beograd, kao i na Autokomandi. Skup u Novom Sadu će početi u 19.45 ispred prostorija Bezbednosno informativne agencije (BIA). Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Skupovi u 19.30 najavljeni su u Kragujevcu na Đačkom trgu, u Kraljevu na
