Vozaču skutera na Tamišu određen prtivor do 30 dana

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Kako se navodi u saopštenju, "osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19.00 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba 'Tamiš' upravljao motornim skuterom za vodu". Dodaje se da je on "razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu