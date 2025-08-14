Dan žalosti u Crnoj Gori zbog pogibije vojnika u gašenju požara, ne prestaje borba sa vatrom

U Crnoj Gori je Dan žalosti, zbog smrti pripadnika Vojske Dejana Božovića, koji je stradao tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice.

Stanje na požarištima od jutros je mnogo bolje, novih požara nema, kažu u Direktoratu za zaštitu i spasavanje u Podgorici. Vatrogasci, volonteri i ostale službe borili su se prethodne noći sa vatrenom stihijom koja je bila najkritičnija u Mrkama i Petrovićima kod Podgorice, a veliki požar u buktao je i u naselju Dinoša u Tuzima. U Mrkama i Petrovićima vatrogasci su se borili da sačuvaju kuće. Prema rečima meštana, u Tuzima je bila ugrožena jedna kuća. Vatra je