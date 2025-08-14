Na graničnom prelazu Preševo sprečen pokušaj krijumčarenja skoro pola kilograma zlata

BEOGRAD - Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo sprečili krijumčarenje pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara, saopštila je danas Uprava carina.

Detaljnom kontrolom, 10. avgusta, službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom, otkrili da se u prtljagu nalaze dve kutije toaletne vode ispunjene nakitom. Kako je navedeno, reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita. Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000 dinara, kao i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.