RHMZ: U 16 sati u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Kikindi 36 stepeni, u Beogradu 35 stepeni

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
RHMZ: U 16 sati u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Kikindi 36 stepeni, u Beogradu 35 stepeni

SOMBOR - Danas u 16 časova najtoplije je bilo u Kikindi, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, gde je izmerena temperatura od 36 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, kao i na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu i Kruševcu. U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni. RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40. Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Leto ne želi da ode! Do nedelje ekstremna sparina, a evo kada stiže osveženje koje će doneti bar na kratko predah od vrućine…

Leto ne želi da ode! Do nedelje ekstremna sparina, a evo kada stiže osveženje koje će doneti bar na kratko predah od vrućine

Dnevnik pre 3 sata
Novi petak u Novom Sadu: Toplo vreme, predavanje i ples - Šta vas očekuje?

Novi petak u Novom Sadu: Toplo vreme, predavanje i ples - Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 3 sata
(Mape): Sudar polarnog vrtloga i afričkog anticiklona donosi nagli preokret vremena u Srbiji?! Ovaj dan je ključan, jedna…

(Mape): Sudar polarnog vrtloga i afričkog anticiklona donosi nagli preokret vremena u Srbiji?! Ovaj dan je ključan, jedna pojava je sigurna

Blic pre 4 sati
Vremenska prognoza 15. avgust 2025.

Vremenska prognoza 15. avgust 2025.

RTS pre 4 sati
Leto će trajati tačno do ovog datuma, a onda nagli preokret: Prognoza Ivana Ristića za početak septembra

Leto će trajati tačno do ovog datuma, a onda nagli preokret: Prognoza Ivana Ristića za početak septembra

Mondo pre 4 sati
Stiže hladni front sa severa, čeka nas nagli preokret vremena! Ovaj datum je ključan

Stiže hladni front sa severa, čeka nas nagli preokret vremena! Ovaj datum je ključan

Alo pre 4 sati
RHMZ izdao upozorenje na ekstremne vrućine: U 16 sati u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Kikindi 36 stepeni

RHMZ izdao upozorenje na ekstremne vrućine: U 16 sati u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Kikindi 36 stepeni

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacVranjeĆuprijaNovi SadZrenjaninSremska MitrovicaKruševacKopaonikKikindaValjevoKraljevoKragujevacRHMZSombor

Regioni, najnovije vesti »

Štene Luna pronašlo novi dom na druženju sa psima iz azila

Štene Luna pronašlo novi dom na druženju sa psima iz azila

Jugmedia pre 58 minuta
Izmena režima javnog prevoza u Nišu: Linije 7, 8, 9 i 12 sa izmenjenim trasama zbog radova

Izmena režima javnog prevoza u Nišu: Linije 7, 8, 9 i 12 sa izmenjenim trasama zbog radova

Glas juga pre 28 minuta
Žena ušla i ukrala novac namenjen deci sa Kim! Snimak sramne krađe u Bačkoj Palanci podeljen na mrežama: Evo kako je uhvaćena…

Žena ušla i ukrala novac namenjen deci sa Kim! Snimak sramne krađe u Bačkoj Palanci podeljen na mrežama: Evo kako je uhvaćena u svojoj nameri! (video)

Kurir pre 18 minuta
Zbog 2 stvari usijali se telefoni Hitne pomoći u Kragujevcu, na javnim mestima bilo 14 intervencija

Zbog 2 stvari usijali se telefoni Hitne pomoći u Kragujevcu, na javnim mestima bilo 14 intervencija

Telegraf pre 38 minuta
Ugašeni požari u okolini Kragujevca, spasene kuće i imovina

Ugašeni požari u okolini Kragujevca, spasene kuće i imovina

Serbian News Media pre 1 sat