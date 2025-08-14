Vučević: Blokaderi u Novom Sadu pokušali da ubiju pristalice SNS, a ne da zapale prostorije

BEOGRAD - Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da su

blokaderi u sredu uveče pokušali bukvalno da ubiju pristalice SNS, a ne da zapale i polome prostorije. Vučević je za Tanjug rekao da je sada situacija u Novom Sadu dobra, da je noć bila dramatična i napeta. "Pokušaču da ne budem suviše subjektivan i emotivan, nadam se da su svi povređeni dobro i da će biti dobro. Prema informacijama koje imam od direktorke Kliničkog centra Vojvodine doktorke Turkulov, 65 je povređeno, sedam pripadnika Kobri je teško povređeno,