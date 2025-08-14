Zelenski se sastao sa Starmerom u Londonu uoči samita Rusija-SAD

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Londonu kako bi zatražio podršku za bezbjednosne interese Ukrajine.

Sastanak se održava uoči samita Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, koji ima za cilj da okonča rusku invaziju na Ukrajinu. Evropski lideri i Zelenski izražavaju zabrinutost da bi mogli biti isključeni iz pregovora koje predvode Donald Tramp i Vladimir Putin. Tramp je upozorio Rusiju na ozbiljne posljedice ako ne okonča rat, ali nije iznio konkretne mjere. Zelenski je stigao u rezidenciju britanskog premijera u Downing Streetu 14. avgusta, nakon što je prethodni