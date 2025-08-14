Đoković, Nadal i Federer u senci njih dvojice: “Alkaraz i Siner menjaju tenis kao niko nikada ranije”

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Đoković, Nadal i Federer u senci njih dvojice: “Alkaraz i Siner menjaju tenis kao niko nikada ranije”

Već deceniju i više se priča o uticaju Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera u svetu tenisa, skoro 15 godina su njih trojica držali status “najvećih”.

Sada je samo srpski teniser aktivan, pošto su se Švajcarac i Španac oprostili od igranja tenisa. Karlos Alkaraz i Janik Siner poslednje dve godine uspostavljaju novu vladavinu, sedam grend slemova u nizu je vlasništvo jednog od njih dvojice. Svedoci smo velikih borbi tokom ove sezone, senzacionalnog preokreta Karlosa Alkaraza na Rolan Garosu, a potom i izvrsne partije i trijumfa Janika Sinera na Vimbldonu. Sada je poznati trener Rik Mejsi, koji je iz boksa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Koko Gof juriša ka tituli: Amerikanka počistila Broncetijevu za četvrtfinale Sinsinatija

Koko Gof juriša ka tituli: Amerikanka počistila Broncetijevu za četvrtfinale Sinsinatija

Kurir pre 50 minuta
Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Sportski žurnal pre 1 sat
Gof u četvrtfinalu Sinsinatija

Gof u četvrtfinalu Sinsinatija

B92 pre 1 sat
Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Gof lako do četvrtfinala mastersa u Sinsinatiju

Radio sto plus pre 2 sata
Siner i Alkaras kao niko nikada pre

Siner i Alkaras kao niko nikada pre

B92 pre 2 sata
Kao 136. na svetu napravio najveću senzaciju i pobedio 4. tenisera na planeti: Poen od 25 udaraca sve govori!

Kao 136. na svetu napravio najveću senzaciju i pobedio 4. tenisera na planeti: Poen od 25 udaraca sve govori!

Telegraf pre 3 sata
Dok je Alkaraz gazio protivnika, svi su gledali u devojku na tribinama, plavuša je opčinila sve u Sinsinatiju

Dok je Alkaraz gazio protivnika, svi su gledali u devojku na tribinama, plavuša je opčinila sve u Sinsinatiju

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisRolan GarosRafael NadalVimbldonRodžer FedererATPRIKĐoković NadalKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Poznat sastav Partizana koji će pokušati da napravi podvig u Škotskoj

Poznat sastav Partizana koji će pokušati da napravi podvig u Škotskoj

Danas pre 15 minuta
ATP isplaćuje teniserima dodatan novac za prošlu godinu

ATP isplaćuje teniserima dodatan novac za prošlu godinu

Danas pre 1 sat
Vladan Milojević: Fokusirani smo samo na Mladost

Vladan Milojević: Fokusirani smo samo na Mladost

Danas pre 1 sat
KK Crvena zvezda počinje prodaju sezonskih ulaznica

KK Crvena zvezda počinje prodaju sezonskih ulaznica

Danas pre 2 sata
Partizan se nada čudu protiv Hibernijana, poznati sastavi

Partizan se nada čudu protiv Hibernijana, poznati sastavi

RTS pre 20 minuta