Macut: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macutosudio je danas svaki vid nasilja i nedemokratsko ponašanje neistomišljenika i naglasio da to nije i ne sme da bude lice jedne demokratske države,navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

On je to rekao povodom okupljanja i nemira na ulicama naših gradova tokom noći, kao i napada na prostorije vladajuće političke partije, i dodao da nasiljem ne mogu da se rešavaju problemi niti prevazilaze razlike u mišljenjima, kao i da je to moguće isključivo dijalogom i poštovanjem zakona. "Pozivam sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija. Samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost. Država će, u skladu sa