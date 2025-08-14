Rhmz otkriva podatke od 16 časova: Ovo su četiri najvrelija grada, Beograd je peti

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Rhmz otkriva podatke od 16 časova: Ovo su četiri najvrelija grada, Beograd je peti

Danas u 16 časova najtoplije je bilo u Kikindi, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, gde je izmerena temperatura od 36 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, kao i na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu i Kruševcu. U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni. RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40. Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je
