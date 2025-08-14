Gradonačelnik Novog Sada: „Vraćam se sa odmora da budem uz saborce“

Vreme pre 5 sati
Gradonačelnik Novog Sada: „Vraćam se sa odmora da budem uz saborce“

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin saopštio je da se „vraća sa godišnjeg odmora da bi bio uz saborce“, dan nakon sukoba u tom gradu. Predsednik Srbije se sa druge strane zahvalio ljudima koji čuvaju prostorije SNS-a zato što funkcioneri nisu tu, „već su na plažama sa kamenčićima i peskom“

Dan nakon veliki sukoba u Novom Sadu, ali i drugim gradovima Srbije, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin saopštio je da se vraća sa godišnjeg odmora, kako bi, prema njegovim rečima, bio uz saborce. Nije poznato otkad je Žarko Mićin na godišnjem odmoru, ali se u javnosti nije pojavljivao nekoliko dana. Međutim, na društvenim mrežama su danas objavljene fotografije gradonačelnika Novog Sada na plaži i u moru. Upravo zbog toga se oglasio i sam Mićin, potvrđujući da
