„Pokušaj izazivanja građanskog rata“: Strani mediji o sinoćnjim protestima u Srbiji

„Rojters“ ističe da su pristalice SNS-a u Novom Sadu bacale baklje i petarde na demonstrante, „Al Džazira“ piše o tome da u Beogradu policija koristi suzavac, a crnogorske „Vijesti“ i hrvatski „Index“ najveći akcenat stavili su na upotrebu pištolja pripadnika „Kobri“

Protest „Probudi se“ koji se sinoć održao širom Srbije ostavio je veliki utisak, ne samo na narod u Srbiji, već i na region i svet. Organizatori su samo nekoliko sati ranije, u sredu, 13. avgusta pozvali na brojne proteste sa porukom „Probudi se“, a povod su bili incidenati koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije. Desetine povređenih, veliki sukobi i pucanje iz pištolja bili su dovoljni da oči gotovo pa čitavog svet budu