MUP tvrdi da policija nije maltretirala, već štitila demonstrante koje je uvela u zgradu Vlade

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je danas najoštrije demantovalo navode pojedinih medija i objave na društvenim mrežama "o navodnom maltretiranju devojke iz Obrenovca u zgradi Vlade Srbije ", u centru Beograda, tokom demonstracija, u četvrtak uveče.

U saopštenju piše da je policija postupala u skladu sa zakonom, a da su u zgradu Vlade su "uvedeni isključivo radi zaštite njihove bezbednosti".

Navodi se da je Nikolina Sinđelić (22) iz Obrenovca, sa S. Z. (25) iz Niša, D. C. (26) iz Beograda, Đ. K. (41) iz Beograda, Đ. M. (24) iz Požarevca i R. N. (26) iz Beograda, 14. avgusta oko 23.00 na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine učestvovala u nezakonitom javnom okupljanju i blokadi saobraćaja.

"Ignorišući upozorenja policijskih službenika, grupa je pozivala građane na napad na policiju, a potom kamenicama, staklenim flašama i bakljama gađala policijske službenike i zgradu Vlade Srbije u Nemanjinoj 11", tvrdi MUP.

Policija ih je uvela u zgradu Vlade "isključivo radi njihove zaštite, dok po njih ne stigne službeno vozilo i preveze ih u Policijsku stanicu Stari grad na dalje postupanje", dodaje se.

Dodaje se usaopštenju da je "kod Nikoline Sinđelić tom prilikom pronađena baklja".

Oko 01.30 , navedeni su policijskim vozilom dovedena u Policijsku stanicu Stari grad, odmah je kontaktiran dežurni tužilac koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela,

Izjasnio se i dežurni sudija za prekršaje, "koji je naložio da se protiv svih podnesu prekršajne prijave u redovnom postupku za prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru".

U 03.00 svi su pušteni iz policijske stanice ako piše u saopštenju, "tokom celog postupka nije bilo primene sredstava prinude, vezivanja, vređanja ili bilo kakvog maltretiranja".

Sve radnje policije sprovedene su u skladu sa zakonom i isključivo radi zaštite javnog reda, mira i bezbednosti učesnika i građana,dodaje se.

MUP je pozvao sve medije da "objavljuju samo proverene informacije" i da se, kako je naveo, "uzdrže od širenja neistina kojima se nanosi šteta ugledu državnih organa i obmanjuje javnost".

Na društvenim mrežama je objavljeno da je komandir jedinice pomenutu devojku vređao, udarao i maltretirao, te da je u jednom momentu zapretio i da će je javno silovati.

(Beta, 15.08.2025)