Blic pre 3 sata
Patrijarh apeluje da prestanu svi sukobi: Ništa dragocenije od mira i bratske ljubavi

Patrijarh srpski Porfirije apelovao je danas da se obustavi svaki sukob i odbace reči i dela koja nanose bol i rane drugima, poručivši da ništa nije razornije od mržnje, podela i nasilja među braćom i da ništa nije dragocenije od mira i bratske ljubavi.

- Danas, braćo i sestre, kada počinje Velikogospojinski post vreme molitve, uzdržanja i unutrašnjeg preumljenja, sa bolom i dubokom zabrinutošću gledamo na nemire i sukobe koji poslednjih dana potresaju naše gradove, naše domove, naše porodice. Sa trona Svetog Save pozivam i apelujem na sve bez izuzetka da se obustavi svaki sukob i odbace reči i dela koja nanose bol i rane drugima - naveo je patrijarh. Naglasio je da "imamo samo jednu zemlju, imamo samo jedan narod
Patrijarh Porfirije pozvao na prekid sukoba: Imamo samo jednu zemlju, jedan narod i potrebni smo jedni drugima

Danas pre 3 sata
Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad…

Blic pre 0 minuta
Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajaca

Danas pre 5 minuta
Nato: započeo privremeno raspoređivanje rezervnih snaga na Kosovu i Metohiji

Blic pre 10 minuta
Dačić: Povređeno 42 policijska službenika, nekoliko teže, uhapšeno 37 osoba

RTS pre 10 minuta
Dačić: Normalizovana situacija u Beogradu, povređena najmanje 42 policajca

Euronews pre 30 minuta