Patrijarh apeluje da prestanu svi sukobi: Ništa dragocenije od mira i bratske ljubavi

Patrijarh srpski Porfirije apelovao je danas da se obustavi svaki sukob i odbace reči i dela koja nanose bol i rane drugima, poručivši da ništa nije razornije od mržnje, podela i nasilja među braćom i da ništa nije dragocenije od mira i bratske ljubavi.

- Danas, braćo i sestre, kada počinje Velikogospojinski post vreme molitve, uzdržanja i unutrašnjeg preumljenja, sa bolom i dubokom zabrinutošću gledamo na nemire i sukobe koji poslednjih dana potresaju naše gradove, naše domove, naše porodice. Sa trona Svetog Save pozivam i apelujem na sve bez izuzetka da se obustavi svaki sukob i odbace reči i dela koja nanose bol i rane drugima - naveo je patrijarh. Naglasio je da "imamo samo jednu zemlju, imamo samo jedan narod