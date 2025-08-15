Proizvođač nakita koji Srpkinje obožavaju na udaru carinskog rata: Akcije i prihod u padu, planiraju poskupljenja

Akcije danskog proizvođača nakita "Pandora" pale su danas u jednom trenutku za 14 odsto nakon što je kompanija objavila razočaravajuće rezultate za drugi kvartal 2025. godine i upozorila na slabu potražnju u Evropi i neizvesnost u vezi sa carinama.

" Pandora" je saopštila da je u drugom tromesečju ove godine ostvarila prihod od 7,08 milijardi danskih kruna (oko 1,1 milijardu dolara), što je manje od očekivanja analitičara. Rezultat je posledica značajnog pada prodaje na ključnim evropskim tržištima. Rast prodaje u julu dodatno je usporen slabom završnicom sezonskih popusta i odloženim lansiranjem novih proizvoda, prenosi Blumberg. Firma je navela da se tokom pomenutog kvartalnog perioda suočila sa "negativnim