Proizvođač nakita koji Srpkinje obožavaju na udaru carinskog rata: Akcije i prihod u padu, planiraju poskupljenja

Blic pre 10 minuta
Proizvođač nakita koji Srpkinje obožavaju na udaru carinskog rata: Akcije i prihod u padu, planiraju poskupljenja

Akcije danskog proizvođača nakita "Pandora" pale su danas u jednom trenutku za 14 odsto nakon što je kompanija objavila razočaravajuće rezultate za drugi kvartal 2025. godine i upozorila na slabu potražnju u Evropi i neizvesnost u vezi sa carinama.

" Pandora" je saopštila da je u drugom tromesečju ove godine ostvarila prihod od 7,08 milijardi danskih kruna (oko 1,1 milijardu dolara), što je manje od očekivanja analitičara. Rezultat je posledica značajnog pada prodaje na ključnim evropskim tržištima. Rast prodaje u julu dodatno je usporen slabom završnicom sezonskih popusta i odloženim lansiranjem novih proizvoda, prenosi Blumberg. Firma je navela da se tokom pomenutog kvartalnog perioda suočila sa "negativnim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

Nova ekonomija pre 35 minuta
U junu izdate 2.402 građevinske dozvole: Dva odsto više nego u 2024. godini

U junu izdate 2.402 građevinske dozvole: Dva odsto više nego u 2024. godini

N1 Info pre 45 minuta
U poređenju sa 2024. za 0,9% poskupeli reprodukcioni materijal i usluge u poljoprivredi

U poređenju sa 2024. za 0,9% poskupeli reprodukcioni materijal i usluge u poljoprivredi

Ekapija pre 15 minuta
Promet u industriji u Srbiji u junu veći 8,3% u odnosu na pre godinu dana

Promet u industriji u Srbiji u junu veći 8,3% u odnosu na pre godinu dana

Ekapija pre 20 minuta
U junu 2025. izdate su 2.402 građevinske dozvole - Porast od 2% u odnosu na isti period 2024. godine

U junu 2025. izdate su 2.402 građevinske dozvole - Porast od 2% u odnosu na isti period 2024. godine

Ekapija pre 20 minuta
Veći promet domaće industrije

Veći promet domaće industrije

Vesti online pre 30 minuta
U junu izdate 2.402 građevinske dozvole

U junu izdate 2.402 građevinske dozvole

Biznis.rs pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dolar

Društvo, najnovije vesti »

Vladika Grigorije iz Banjske: Našim susedima nekad treba da budemo suncobran, nekad kišobran - nikad opasnost po život

Vladika Grigorije iz Banjske: Našim susedima nekad treba da budemo suncobran, nekad kišobran - nikad opasnost po život

N1 Info pre 45 minuta
Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći tokom protesta

Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći tokom protesta

N1 Info pre 30 minuta
Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

N1 Info pre 10 minuta
U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

Nova ekonomija pre 35 minuta
Dačić „sumirao“ sinoćnje napade na policiju: Tvrdi da su privedena i tri strana državljanina

Dačić „sumirao“ sinoćnje napade na policiju: Tvrdi da su privedena i tri strana državljanina

Danas pre 0 minuta