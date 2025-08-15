Posle targetiranja na TV Informer najgnusnije pretnje novinarki Nove Sanji Eker
Bujanovačke pre 1 sat
Novinarka Sanja Ignjatović Eker, dugogodišnja dopisnica TV Nova iz Novog Sada, izložena je ozbiljnim pretnjama putem društvenih mreža nakon što je TV Informer pokrenuo kampanju povodom njenog izveštavanja sa protesta u Novom Sadu 14. avgusta.
Na toj televiziji targetirana je najtežim uvredama isključivo zbog profesionalnog obavljanja svog posla, izveštavanja za programe TV Nova i N1. Kampanju su dodatno podstakli predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u telefonskom uključenju u program te televizije, i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na konferenciji za medije iste večeri, navodi se u saopštenju TV Nova. Nakon toga usledile su pretnje i uvrede upućene Sanji Ignjatović Eker i njenoj porodici,