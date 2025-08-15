Marta Kos osudila napade na građane i novinare na protestima u Srbiji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da su izveštaji o nasilju tokom nedavnih protesta u Srbiji veoma zabrinjavajući.

Foto: Marta Kos/N1 Slovenija „Izveštaji o nasilju tokom nedavnih protesta u Srbiji veoma su zabrinjavajući. Napredak na putu ka EU zahteva da građani mogu slobodno da izražavaju svoje stavove i da novinari mogu da izveštavaju bez zastrašivanja ili napada“, napisala je Kos na mreži X. Reports of violence during recent protests in 🇷🇸 are deeply concerning. Advancing on the 🇪🇺 path requires citizens can express their views freely and journalists can report without