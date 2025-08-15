NBS: I dalje isplativija štednja u dinarima nego u evrima

Forbes pre 13 minuta  |  Agencije
NBS: I dalje isplativija štednja u dinarima nego u evrima

Štednja stanovništva u Srbiji nastavila je rast i u ovoj godini, uprkos prisutnim neizvesnostima, a i dalje je isplativije štedeti u dinarima nego u evrima, saopštila je danas NBS.

Dinarska štednja je u prvoj polovini 2025. godine povećana za 4,5 milijardi dinara (2,4 odsto) i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara. Rast je zabeležila i devizna štednja – za 313 miliona evra ili dva odsto. Kajem jula dinarska štednja je premašila 200 milijardi dinara, a devizna štednja dostigla gotovo 16 milijardi evra, što su najviši iznosi štednje do sada. Dinarska štednja se približila učešću od 10 odsto ukupne štednje u domaćim bankama, a krajem
