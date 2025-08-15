Srbi štede u dinarima 11 puta više nego pre 13 godina! Evo na koje rokove najčešće ostavljaju pare u banci

Dinarska štednja je u prvoj polovini 2025. godine povećana za 4,5 milijardi dinara i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara.

Rast je zabeležila i devizna štednja – 313 miliona ili dva odsto. - Već krajem jula dinarska štednja je premašila 200 milijardi dinara, a devizna štednja dostigla gotovo 16 milijardi evra, što predstavlja najviše iznose štednje do sada. Pritom, dinarska štednja se veoma približila učešću od 10% ukupne štednje u domaćim bankama, što je značajno, imajući u vidu da je krajem 2012. to učešće bilo ispod 2% - kažu u Narodnoj banci Srbije. Prema rezultatima najnovije