Štednja u dinarima više se isplati od štednje u evrima, kaže NBS

Štednja stanovništva u Srbiji nastavila je rast i u ovoj godini, uprkos prisutnim neizvesnostima, a i dalje je isplativije štedeti u dinarima nego u evrima, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinarska štednja je u prvoj polovini 2025. godine povećana za 4,5 milijardi dinara (2,4 odsto) i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara. Rast je zabeležila i devizna štednja – za 313 miliona evra ili dva odsto. Kajem jula dinarska štednja je premašila 200 milijardi dinara, a devizna štednja dostigla gotovo 16 milijardi evra, što su najviši iznosi štednje do sada. Dinarska štednja se približila učešću od 10 odsto ukupne štednje u domaćim bankama, a krajem