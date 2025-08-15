Štednja u dinarima više se isplati od štednje u evrima, kaže NBS

Nova ekonomija pre 5 sati
Štednja u dinarima više se isplati od štednje u evrima, kaže NBS

Štednja stanovništva u Srbiji nastavila je rast i u ovoj godini, uprkos prisutnim neizvesnostima, a i dalje je isplativije štedeti u dinarima nego u evrima, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinarska štednja je u prvoj polovini 2025. godine povećana za 4,5 milijardi dinara (2,4 odsto) i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara. Rast je zabeležila i devizna štednja – za 313 miliona evra ili dva odsto. Kajem jula dinarska štednja je premašila 200 milijardi dinara, a devizna štednja dostigla gotovo 16 milijardi evra, što su najviši iznosi štednje do sada. Dinarska štednja se približila učešću od 10 odsto ukupne štednje u domaćim bankama, a krajem
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Srbi štede u dinarima 11 puta više nego pre 13 godina! Evo na koje rokove najčešće ostavljaju pare u banci

Srbi štede u dinarima 11 puta više nego pre 13 godina! Evo na koje rokove najčešće ostavljaju pare u banci

Kurir pre 52 minuta
NBS: I dalje isplativija štednja u dinarima nego u evrima

NBS: I dalje isplativija štednja u dinarima nego u evrima

Forbes pre 3 sata
Rast kreditne aktivnosti: Dvocifrene stope rasta za privredu i stanovništvo tokom drugog tromesečja

Rast kreditne aktivnosti: Dvocifrene stope rasta za privredu i stanovništvo tokom drugog tromesečja

Blic pre 2 sata
Ko ima kredit, ovo je važno Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Ko ima kredit, ovo je važno Oglasila se NBS sa najnovijom informacijom

Alo pre 4 sati
NBS: Štednja nastavlja da raste, isplativije štedeti u dinarima nego u devizama

NBS: Štednja nastavlja da raste, isplativije štedeti u dinarima nego u devizama

Euronews pre 4 sati
NBS: Štednja nastavlja da raste, isplativije štedeti u dinarima nego u devizama

NBS: Štednja nastavlja da raste, isplativije štedeti u dinarima nego u devizama

RTV pre 5 sati
Iz NBS poručuju: Štednja nastavlja da raste, isplativije štediti u dinarima nego u devizama

Iz NBS poručuju: Štednja nastavlja da raste, isplativije štediti u dinarima nego u devizama

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeDevizna štednja

Ekonomija, najnovije vesti »

BlackRock u jednom danu kupio milijardu dolara bitcoina i ethera

BlackRock u jednom danu kupio milijardu dolara bitcoina i ethera

SEEbiz pre 17 minuta
EPS: U prvoj polovici 2025. ostvarena dobit od 27,4 milijarde dinara

EPS: U prvoj polovici 2025. ostvarena dobit od 27,4 milijarde dinara

SEEbiz pre 12 minuta
Kokošije perje postaje zlato nova šansa za sve koji se bave živinarstvom Evo šta je u pitanju

Kokošije perje postaje zlato nova šansa za sve koji se bave živinarstvom Evo šta je u pitanju

Dnevnik pre 17 minuta
Radna praksa za mlade sa invaliditetom: Ovo su detalji

Radna praksa za mlade sa invaliditetom: Ovo su detalji

BizLife pre 22 minuta
Mladi Pančevci na praksi u Rafineriji nafte i Petrohemiji

Mladi Pančevci na praksi u Rafineriji nafte i Petrohemiji

BizLife pre 2 minuta