Kragujevačka policija najavila da će snimati učesnike prijavljenih i neprijavljenih skupova građana u subotu

Za subotu, 16. avgusta, očekuju se okupljanja građana na više lokacija na području Policijske uprave u Kragujevcu, a tim povodom oglasio se MUP, najavivši da će preduzeti sve zakonske mere da događaji proteknu bezbedno. - U skladu sa članom 52 Zakona o policiji, Policijska uprava preduzeće sve zakonske mere da javni skupovi proteknu bezbedno, uključujući foto i video snimanje na mestima gde se prijavljeni i neprijavljeni skupovi budu održavali, saopšteno je iz
