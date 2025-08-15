Niški student u blokadi: Pušteni na slobodu svi koje je policija privela

Jugmedia pre 40 minuta  |  JuGmedia
Niški student u blokadi: Pušteni na slobodu svi koje je policija privela

Više osoba je privedeno u Nišu noćas posle ponoći, kada je na blokadama oko šireg pojasa u kvartu gde se nalazi Gradski odbor SNS ostalo i najmanje demonstranata.

Policijski kordoni tada su krenuli u akciju i krenuli da odvode demonstrante, a sve do ranih jutarnjih sati ispred policijske stanice okupljali su se građani koji su zahtevali od nadležnih da privedene puste na slobodu. Jutro oko 5 časova to se i dogodilo, a povodom toga oglasili su se niški studenti u blokadi. „Svi naših pet kolega, kao i svi privedeni sugrađani, među kojima je i jedan maturant koji je na protestu dočekao svoj 18. rođendan, pušteni su na slobodu i
